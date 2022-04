Tiraspolul consideră că riscul ca războiul să ajungă în regiune era real la începutul săptămânii, însă acum a scăzut

13:40

Pandemia de coronavirus încă nu s-a terminat, doar că a apărut o altă criză care i-a făcut pe oameni să uite despre ce i-a deranjat anterior. „Virusul este cu noi" a declarat șefa biroului Organizației Mondiale (OMS) din Moldova, Miliana Grbic, într-un interviu NM. „Potrivit datelor mondiale, în prezent, există deja peste 500 de milioane […]