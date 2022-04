Ministerul Agriculturii din Ucraina: Rusia a furat sute de mii de tone de cereale

12:10

Reprezentantul oficial al Ministerului Apărării al Federației Ruse, generalul-maior Igor Konașenkov, a declarat vineri că forțele armate rusești au distrus clădirea întreprinderii spațiale și de rachete din Kiev. Potrivit acestuia, lovitura a fost realizată ci arme de înaltă precizie. „Armele aeriene de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune ale Forțelor Aerospațiale Ruse au distrus […]