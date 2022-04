Poliția ucraineană spune că a descoperit alte cadavre cu semne de tortură

19:00

Peste 190 de țări din lume celebrează Ziua mondială a jazz-ului în fiecare an în 30 aprilie, printr-o serie de concerte, jam-sessions, ateliere de creație, conferințe, și inițiative în interesul comunității. Aceste manifestări culminează cu un concert All Stars, cu zeci de muzicieni vestiți din toată lumea, care are loc în țara desemnată ca gazdă principală a acestui eveniment cultural internațional. În 2022, această zi stă, cum altfel, sub semnul unui apel internațional pentru pace și unitate î...