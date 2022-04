Atac cibernetic asupra instituțiilor publice din România. Ce site-uri au fost vizate?

21:30

La ora 18.22 a fost anunțat un raid aerian la Kiev, care este încă în desfășurare. Oamenii sunt rugați să rămână în adăposturi. Primarul Vitalii Klitsciko a anunțat două lovituri în regiunea Șevcenkivski. „Toate serviciile lucrează. Informațiile despre victime încă nu sunt”, a scris Klitschko, citat de hromadske.ua. „ Avem două lovituri, un obiect, un sector rezidențial în […] The post VIDEO Explozii puternice la Kiev. Autoritățile locale spun că sunt victime appeared first on NewsMaker.