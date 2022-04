Președintele Consiliului European și-a anunțat vizita la Chișinău

19:40

Astăzi, 28 aprilie 2022, ședința săptămânala a Comisiei Unificate de Control (CUC) nu a avut loc din motivul lipsei reprezentanților Ucrainei. În rezultatul clarificărilor efectuate s-a constatat că reprezentanții Ucrainei și ai altor misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova au fost informați în scris de către Tiraspol despre impunerea unilaterală a unor condiționalități privind intrarea/ […]