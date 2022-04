Cum gestionăm bugetul în cuplu? Psihologa Ana Niculaeș vine cu o serie de sugestii pentru voi

21:45

„La nivelul Ministerului de Externe şi al Guvernului am efectuat analiza indicatorilor care ar putea să genereze o astfel de decizie. Nu este cazul în acest moment, nu am recomandat şi nu recomandăm cetăţenilor români să părăsească Moldova. (…) Am discutat (cu premierul Bulgariei – n.r.) această problemă şi în bilateral, şi aşa cum a […] Сообщение Premierul României: „Nu am recomandat și nu recomandăm cetățenilor români să părăsească Moldova” появились сначала на #diez.