Mircea Geoană: NATO anticipează acțiuni de provocare în Republica Moldova

13:40

Suprafața totală a fondului funciar al Republicii Moldova constituie peste trei milioane de hectare, inclusiv circa două milioane de hectare de terenuri agricole. Învelișul de sol constituie unul din cele mai importante resurse naturale, principala bogăție națională a țării, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii și Industriei... The post Republica Moldova are circa două milioane de hectare de terenuri agricole appeared first on Portal de știri.