SUA avertizează americanii să nu meargă la luptă în Ucraina, după moartea unui soldat de 22 de ani

18:10

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a anulat ordinul procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo din 12 august 2021 prin care fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, a fost demis din sistemul procuraturii. O hotărâre în acest sens a fost emisă la 18 aprilie curent de către magistratul Vitalie Ciumac de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani. […] The post Va reveni Viorel Morari în sistemul procuraturii? Magistrații au suspendat ordinul lui Stoianoglo prin care a fost demis appeared first on NewsMaker.