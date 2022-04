Președintele Consiliului European va vizita Chișinăul pe 4 mai

14:10

Experta de la București, Angela Grămadă, spune că Ucraina „nu va mai tolera foarte mult” existențe unui focare de amenințare la granița sa vestică și va ajuta mai mult Republica Moldova la soluționarea conflictului transnistrean. Preşedintă a Asociaţiei Experts for Security and Global Affairs, Grămadă a vorbit într-un interviu cu Europa Liberă în urma incidentelor recente din regiunea transnistreană. Embed Răspândește Interview with security expert Angela Gramada Embed Răspândește În această săp...