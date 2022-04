Germania, asistență financiară și tehnică pentru aprovizionarea cu apă potabilă a municipiului Cahul

22:00

The Word University a publicat un clasament care evaluează universitățile în raport cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite. Pe listă se află o universitate din Republica Moldova și 13 universități din România. Universitatea Tehnică a Moldovei se situează pe poziția 201-300 printre cele 1406 universități din 106 state incluse în clasamentul Impact Rankings 2022: Quality Education. Criteriile care stau la baza acestui clasament au în vedere 17 parametri definiți în raport cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, printre care să nu mai existe foamete, să fie asigurată o educație de calitate fără discriminare, dreptul la sănătate și bunăstare. La patru dintre aceste criterii, UTM ocupă poziții fruntașe în cadrul ranking-ului: Calitatea educației (Quality education), Egalitate de gen (Gender Equality), Sănătate și bunăstare (Good health and well-being) și Parteneriate (Partnerships for the goals). De asemenea, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este prima universitate din România clasată în top, pe poziția 301-400, urmată de Academia de Studii Economice din București și Universitatea din București. Pe primele trei poziții la nivel mondial se află Western Sydney University din Australia, Arizona State University din SUA și Western University din Canada. Times Higher Education World University Rankings este o publicație anuală de clasificări ale universităților de către revista Times Higher Education. Articolul Universități din România și R. Moldova, în clasamentul The World University Ranking privind dezvoltarea durabilă apare prima dată în InfoPrut.