Consiliul Concurenței din România, sprijin pentru R. Moldova

17:50

Iurie Leancă, fost premier de la Chișinău, consideră că Republica Moldova nu are nicio șansă în cazul în care rușii o vor invada și că unicul scenariu pentru a se proteja este unirea cu România. Potrivit fostului oficial, autoritățile de la Chișinău nu pot face prea multe pentru a se proteja în cazul în care apare o situație de conflict armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. „Nevoile armatei și resurse financiare mult mai multe trebuiau să fie alocate nu acum, ci ani în urmă. Astăzi avem o armată într-o stare precară, nefinanțată, cu echipamente învechite și, oricum, numeric nu putem face față în cazul în care Rusia ne invadează", a precizat Leancă în cadrul unei emisiuni de la Antena3, unde a vorbit despre ultimele incidente de la Tiraspol. El a mai remarcat că Republica Moldova își pune speranțele în forța ucrainenilor, unica pauză a R. Moldova, astăzi, fiind Ucraina și capacitatea ei de a rezista acestei invazii ruse. „Deci, momentul critic pentru Republica Moldova, pentru Chișinău ar interveni în momentul în care rușii ar începe un atac în zona Odesei, nu doar prin bombardamente, cum au făcut deja, ucigând inclusiv populație civilă, dar printr-un atac terestru, din partea Nicolaevului și susținut de un atac din Marea Neagră. Atunci, pentru noi se va pune problema într-o manieră existențială. Și acum, Chișinăul și Bucureștiul, în mod special, ar trebui să analizeze diverse scenarii și ce se întâmplă în cazul în care rușii încep această luptă pe teritoriul Odesei și apare șansa să facă această joncțiune cu această intrare separatistă", a subliniat fostul premier de la Chișinău. În acest context, el a mai atenționat că dacă rușii reușesc să ajungă la Tiraspol, „e sfârșitul nostru, al Republicii Moldova, în cazul în care, cum vă spuneam, Bucureștiul și Chișinăul nu pun în acțiune anumite scenarii". „După mine, unicul scenariu este unirea. În momentul în care România ar face acest pas împreună cu Chișinăul, imediat intrăm sub umbrela securității NATO și a Uniunii Europene. Poate unii experți ar spune că este imposibil, vreau să vă zic că am fost prim-ministru și am fost într-o situație similară, nu atât de dramatică - în 2014- atunci când Rusia a anexat Crimeea- am avut astfel de discuții cu cei de la București, cu președintele, deci, încă o dată, nu zic că este foarte simplu, dar nu este imposibil, iar dacă noi nu ne punem puțin mințile în mișcare suntem sortiți pierii", a conchis Iurie Leancă.