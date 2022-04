Un politolog american incomod Kremlinului, ținta unui atac mediatic virulent

14:20

Chișinăul confirmă focurile de arme, trase în apropierea depozitelor de la Cobasna. Reprezentantul țării noastre la Comisia Unificată de Control, Ion Solonenco, a declarat că miercuri dimineață s-au auzit focuri de armă la hotarul Ucrainei cu R. Moldova, în apropiere de satul Cobasna. „La ora 8:45, la hotar cu Ucraina au fost trei împușcături, nu [...]