Germania anunță că nu se va opune unui embargo al UE asupra petrolului rusesc. Avertizează însă despre „creșteri enorme de prețuri”

16:40

Ascult și urmăresc cu atenție tot ce se declară despre război în ultimele săptămâni, mai ales din gurile oficialilor, de la noi sau din afară. Mă refer cu precădere la surse verificate și pe cât se poate de credibile, mai ales că, în bula mea socială, am foarte mulți prieteni care mă au ca sursă despre ce se mai face și cum se vor întâmpla toate. Ei bine, nu am expertiză militară și nu pot înțelege prea bine cum vor evolua lucrurile, dar am suficient discernământ să urmăresc oameni inteligenți, integri și echilibrați, care la rândul lor se informează cam în același mod, respectiv, prefer să cred că pot analiza și evalua lucrurile având un orizont larg de înțelegere.