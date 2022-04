Răsturnare de situaţie în cazul lui Lewandowski. Bayern Munchen e pregătită să facă o nouă excepţie pentru a-l păstra

17:00

„Misterul lui Marilyn Monroe”. Cel mai recent documentar scoate la iveală o noi informații despre moartea vedetei Noul documentar Netflix, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, scoate la iveală un nou detaliu care pune la îndoială povestea îndelung acceptată a morții vedetei, scrie The Independent. Filmul, care îmbină imagini de arhivă cu interviuri cu cei care au cunoscut-o pe vedeta Some Like It Hot, analizează circumstanțele în care a murit, în 1962, în urma unei supradoze de barb...