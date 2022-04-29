ADUNAREA POPULARĂ DIN GĂGĂUZIA A ANULAT ÎN AUTONOMIE INTERDICȚIA LA PURTAREA PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE
Infotag, 29 aprilie 2022 15:30
ADUNAREA POPULARĂ DIN GĂGĂUZIA A ANULAT ÎN AUTONOMIE INTERDICȚIA LA PURTAREA PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE
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VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE ȘI CONSILIERUL PREȘEDINTELUI S-AU ÎNTÎLNIT CU LIDERUL TRANSNISTRIEI # Infotag
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PREȘEDINTELE MOLDOVEI: RISCURI DE SECURITATE EXISTĂ PENTRU TOȚI DIN MOMENTUL ÎN CARE A ÎNCEPUT RĂZBOIUL DIN UCRAINA # Infotag
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MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT # Infotag
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RUSIA CERE O INVESTIGARE OBIECTIVĂ A INCIDENTELOR DIN TRANSNISTRIA - REPREZENTANT AL MAE RUS # Infotag
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VADIM KRASNOSELSKI A RESPINS ZVONURILE DESPRE O POSIBILĂ MOBILIZARE ÎN REGIUNE
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MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT # Infotag
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ÎN TRANSNISTRIA A FOST LANSATĂ ÎN CIRCULAŢIE O MONEDĂ COMEMORATIVĂ DEDICATĂ PARTICIPĂRII ECHIPEI „SHERIFF” LA EUROPA LEAGUE UEFA # Infotag
ÎN TRANSNISTRIA A FOST LANSATĂ ÎN CIRCULAŢIE O MONEDĂ COMEMORATIVĂ DEDICATĂ PARTICIPĂRII ECHIPEI „SHERIFF” LA EUROPA LEAGUE UEFA
27 aprilie 2022
16:30
10.000 de posesori ai cardurilor sociale au beneficiat deja de premii în cadrul campaniei naționale „Alături de Moldova, alături de fiecare” # Infotag
10.000 de posesori ai cardurilor sociale au beneficiat deja de premii în cadrul campaniei naționale „Alături de Moldova, alături de fiecare”
16:30
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE ȘI MINISTRUL FINANȚELOR DIN MOLDOVA S-AU ÎNTÂLNIT CU REPREZENTANȚI AI FMI, BM ȘI BERD LA WASHINGTON # Infotag
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE ȘI MINISTRUL FINANȚELOR DIN MOLDOVA S-AU ÎNTÂLNIT CU REPREZENTANȚI AI FMI, BM ȘI BERD LA WASHINGTON
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ÎNCASĂRILE SERVICIULUI VAMAL LA BUGET AU CRESCUT CU 23% ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ
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ROMÂNIA ESTE GATA SĂ REIA ÎN SCURT TIMP TRAFICUL FEROVIAR ÎNTRE PORTURILE GIURGIULEŞTI ȘI GALAŢI # Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI-A EXPRIMAT PREOCUPAREA PENTRU INCIDENTELE DIN TRANSNISTRIA
26 aprilie 2022
16:00
UE MONITORIZEAZĂ SITUAȚIA DIN TRANSNISTRIA ȘI SOLICITĂ ÎNCETAREA TUTUROR ACTELOR DE VIOLENŢĂ # Infotag
UE MONITORIZEAZĂ SITUAȚIA DIN TRANSNISTRIA ȘI SOLICITĂ ÎNCETAREA TUTUROR ACTELOR DE VIOLENŢĂ
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TOATE VACCINURILE ÎMPOTRIVA DIVERSELOR BOLI DEŢINUTE DE MOLDOVA SUNT DISPONIBILE ŞI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA - MINISTERUL SĂNĂTĂȚII # Infotag
TOATE VACCINURILE ÎMPOTRIVA DIVERSELOR BOLI DEŢINUTE DE MOLDOVA SUNT DISPONIBILE ŞI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA - MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
15:30
MISIUNEA OSCE ÎN MOLDOVA CONDAMNĂ ORICE ÎNCERCĂRI DE DESTABILIZARE A SITUAȚIEI ȘI CHEAMĂ LA PĂSTRAREA CALMULUI # Infotag
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KREMLINUL ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAŢIA DIN TRANSNISTRIA
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UN APĂRĂTOR AL DREPTURILOR OMULUI CONSIDERĂ CĂ ÎN „MOLDOVA ESTE FOARTE IMPORTANTĂ PĂSTRAREA PĂCII ȘI NEADMITEREA ATRAGERII ÎNTR-UN CONFLICT MILITAR” # Infotag
UN APĂRĂTOR AL DREPTURILOR OMULUI CONSIDERĂ CĂ ÎN „MOLDOVA ESTE FOARTE IMPORTANTĂ PĂSTRAREA PĂCII ȘI NEADMITEREA ATRAGERII ÎNTR-UN CONFLICT MILITAR”
13:00
MARȚI DIMINEAȚA, DOUĂ EXPLOZII S-AU PRODUS LA UN CENTRU DE RADIOTELEVIZIUNE DIN TRANSNISTRIA # Infotag
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13:00
BIROUL DE REINTEGRARE ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU EXPLOZIILE DIN TRANSNISTRIA # Infotag
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13:00
MAI MULTE EXPLOZII AU RĂSUNAT LUNI SEARĂ ÎN CLĂDIREA MGB-ULUI TRANSNISTREAN, NU S-AU ÎNREGISTRAT VICTIME # Infotag
MAI MULTE EXPLOZII AU RĂSUNAT LUNI SEARĂ ÎN CLĂDIREA MGB-ULUI TRANSNISTREAN, NU S-AU ÎNREGISTRAT VICTIME
22 aprilie 2022
15:30
POLIȚIA VA APLICA AMENZI PENTRU ÎNCĂLCAREA INTERDICȚIEI DE UTILIZARE A PANGLICII SF. GHEORGHE - ȘEFUL POLIȚIEI DIN MOLDOVA # Infotag
POLIȚIA VA APLICA AMENZI PENTRU ÎNCĂLCAREA INTERDICȚIEI DE UTILIZARE A PANGLICII SF. GHEORGHE - ȘEFUL POLIȚIEI DIN MOLDOVA
15:30
MILITARII RUŞI ŞI-AU ANUNŢAT PLANURILE DE A ASIGURA UN CORIDOR TERESTRU CĂTRE CRIMEEA ȘI O IEŞIREA ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ # Infotag
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13:30
DECLARAȚIE
13:00
MINIŞTRII DE EXTERNE AI MOLDOVEI ŞI UCRAINEI AU DISCUTAT DESPRE DEZVOLTAREA RELAŢIILOR BILATERALE # Infotag
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21 aprilie 2022
19:00
PARLAMENTUL MOLDOVEI A PRELUNGIT STAREA DE URGENŢĂ ÎN STAT PENTRU 60 DE ZILE
17:30
ÎN DOSARUL DETURNĂRILOR DE FONDURI DE LA ÎNTREPRINDEREA DE STAT „CALEA FERATĂ A MOLDOVEI” AU APĂRUT ȘASE NOI SUSPECȚI – PROCURATURA # Infotag
ÎN DOSARUL DETURNĂRILOR DE FONDURI DE LA ÎNTREPRINDEREA DE STAT „CALEA FERATĂ A MOLDOVEI” AU APĂRUT ȘASE NOI SUSPECȚI – PROCURATURA
17:30
PATRU COMPANII ÎNREGISTRATE ÎN MOLDOVA AU NIMERIT SUB SANCȚIUNILE ANTI-RUSE
16:30
NOU DE LA MAIB! GARMIN PAY ESTE DISPONIBIL PENTRU DEȚINĂTORII DE CARDURI VISA MAIB
15:30
MINISTERUL RUS DE EXTERNE AMENINȚĂ MOLDOVA CU „UN RĂSPUNS DUREROS” LA DECIZIA DE INTERZICERE A PANGLICII SF. GHEORGHE # Infotag
MINISTERUL RUS DE EXTERNE AMENINȚĂ MOLDOVA CU „UN RĂSPUNS DUREROS” LA DECIZIA DE INTERZICERE A PANGLICII SF. GHEORGHE
15:30
SONDAJ: APROAPE O JUMĂTATE DINTRE CETĂŢENI CONSIDERĂ CĂ MOLDOVA SE MIŞCĂ ÎNTR-O DIRECŢIE GREŞITĂ # Infotag
SONDAJ: APROAPE O JUMĂTATE DINTRE CETĂŢENI CONSIDERĂ CĂ MOLDOVA SE MIŞCĂ ÎNTR-O DIRECŢIE GREŞITĂ
20 aprilie 2022
17:00
VICTORIABANK SUSȚINE ÎN CONTINUARE FEDERAȚIA DE BASCHET DIN REPUBLICA MOLDOVA
16:00
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI ȘI AMBASADORUL RUSIEI ÎN MOLDOVA AU DISCUTAT DESPRE AMENINȚĂRILE ȘI PROVOCĂRILE ACTUALE # Infotag
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI ȘI AMBASADORUL RUSIEI ÎN MOLDOVA AU DISCUTAT DESPRE AMENINȚĂRILE ȘI PROVOCĂRILE ACTUALE
16:00
POLIȚIA VA APLICA LEGEA ÎN PRIVINŢA CELOR CARE ÎNCĂLCĂ INTERDICȚIA DE UTILIZARE A PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE ȘI ALTOR SIMBOLURI # Infotag
POLIȚIA VA APLICA LEGEA ÎN PRIVINŢA CELOR CARE ÎNCĂLCĂ INTERDICȚIA DE UTILIZARE A PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE ȘI ALTOR SIMBOLURI
16:00
SONDAJ: ÎN CAZ DE ALEGERI ANTICIPATE, ÎN PARLAMENT AR INTRA ACELEAŞI PARTIDE DIN LEGISLATURA ACTUALĂ # Infotag
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14:00
ÎN CENTRUL CHIȘINĂULUI, O JUMĂTATE DIN FAȚADA HOTELULUI ABANDONAT A FOST REVOPSITĂ PESTE NOAPTE ÎN CULORILE PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE # Infotag
ÎN CENTRUL CHIȘINĂULUI, O JUMĂTATE DIN FAȚADA HOTELULUI ABANDONAT A FOST REVOPSITĂ PESTE NOAPTE ÎN CULORILE PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE
14:00
ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI 2022, EXPORTURILE REPUBLICII MOLDOVA AU CRESCUT CU 53,5% ŞI IMPORTURILE CU 40,1% # Infotag
ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI 2022, EXPORTURILE REPUBLICII MOLDOVA AU CRESCUT CU 53,5% ŞI IMPORTURILE CU 40,1%
19 aprilie 2022
17:00
ÎN MOLDOVA RĂMÂN APROXIMATIV 95 DE MII DE REFUGIAŢI, 91 DE MII DINTRE CARE SUNT CETĂȚENI AI UCRAINEI # Infotag
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17:00
FRANȚA ARE O ATITUDINE FAVORABILĂ FAŢĂ DE INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVAI ÎN UE - AMBASADORUL FRANCEZ LA CHIȘINĂU # Infotag
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13:00
MEMBRII UNIUNII SCRIITORILOR DIN MOLDOVA AU ORGANIZAT O ACȚIUNE DE PROTEST LA CARE AU CERUT OPRIREA RĂZBOIULUI RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI # Infotag
MEMBRII UNIUNII SCRIITORILOR DIN MOLDOVA AU ORGANIZAT O ACȚIUNE DE PROTEST LA CARE AU CERUT OPRIREA RĂZBOIULUI RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI
13:00
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII NAȚIONALE VA EXAMINA ÎN ȘEDINȚA DIN 5 MAI PRINCIPALII INDICATORI DE POLITICĂ MONETARĂ # Infotag
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13:00
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN UCRAINA A ÎNDEMNAT LA ABŢINEREA DE LA DECLARAŢII IMPRUDENTE, CARE POT CONDUCE LA O SCINDARE ÎNTRE ŢĂRI # Infotag
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN UCRAINA A ÎNDEMNAT LA ABŢINEREA DE LA DECLARAŢII IMPRUDENTE, CARE POT CONDUCE LA O SCINDARE ÎNTRE ŢĂRI
10:00
FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA INVESTEȘTE O JUMĂTATE DE MILION DE DOLARI ÎN CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎNTREPRINDERILOR DE STAT # Infotag
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10:00
ÎN 2022, MOLDOVA VA PLĂTI 2,9 MILIARDE LEI CA DOBÂNDĂ LA CREDITE
18 aprilie 2022
14:30
PRIMARUL CHIȘINĂULUI A DECLARAT CĂ, DIN CAUZA DECIZIILOR GUVERNULUI, ÎN CAPITALĂ POT SĂ APARĂ PROBLEME CU ÎNCĂLZIREA # Infotag
PRIMARUL CHIȘINĂULUI A DECLARAT CĂ, DIN CAUZA DECIZIILOR GUVERNULUI, ÎN CAPITALĂ POT SĂ APARĂ PROBLEME CU ÎNCĂLZIREA
14:30
DIN CAUZA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA, AGENȚIA MOODY’S A MODIFICAT PROGNOZA RAITINGULUI PENTRU MOLDOVA DIN „STABIL” ÎN „NEGATIV” # Infotag
DIN CAUZA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA, AGENȚIA MOODY’S A MODIFICAT PROGNOZA RAITINGULUI PENTRU MOLDOVA DIN „STABIL” ÎN „NEGATIV”
12:00
UNIUNEA EUROPEANĂ VA ACORDA MOLDOVEI AJUTOR SUPLIMENTAR ÎN VALOARE DE CINCI MILIOANE DE EURO # Infotag
UNIUNEA EUROPEANĂ VA ACORDA MOLDOVEI AJUTOR SUPLIMENTAR ÎN VALOARE DE CINCI MILIOANE DE EURO
12:00
O NOUĂ ÎNTÂLNIRE CU CLIENȚII MAIB: DATORITĂ FEEDBACKURILOR CONSTRUCTIVE AVANSĂM ÎMPREUNĂ LA NIVELUL URMĂTOR # Infotag
O NOUĂ ÎNTÂLNIRE CU CLIENȚII MAIB: DATORITĂ FEEDBACKURILOR CONSTRUCTIVE AVANSĂM ÎMPREUNĂ LA NIVELUL URMĂTOR
15 aprilie 2022
16:00
ÎN MOLDOVA A FOST RIDICATĂ STAREA DE URGENȚĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ, CARE A DURAT DOI ANI
14:30
SÂMBĂTĂ, PENTRU PRIMA DATĂ, ÎN MOLDOVA VA FI MARCATĂ ZIUA DE COMEMORARE A VICTIMELOR FOAMETEI ORGANIZATE DIN 1946-1947 # Infotag
SÂMBĂTĂ, PENTRU PRIMA DATĂ, ÎN MOLDOVA VA FI MARCATĂ ZIUA DE COMEMORARE A VICTIMELOR FOAMETEI ORGANIZATE DIN 1946-1947
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