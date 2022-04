Declarația CNSM: Nivelul salariilor în Moldova nu asigură o viață decentă, iar creșterea prețurilor și tarifelor sărăcesc și mai mult populația

00:00

Guvernul de la Chișinău nu are o certitudine cu privire la achiziționarea gazului rusesc începând cu luna mai. Premierul Natalia Gavrilița a declarat, miercuri, după ședința Guvernului, că Moldova poate procura gazul de pe piața spot, însă aceasta înseamnă un preț mult mai mare, dar și un contract pe termen scurt. • ”Încă nu avem un răspuns. Am adresat demersuri. Așteptăm răspuns și vom vedea ce se va întâmpla pe 1 mai. Avem anumite alternative. Așa cum am făcut în octombrie, putem accesa piața...