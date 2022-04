Pregătirea serviciilor municipale pentru buna desfășurare a sărbătorii Paștele Blajinilor

08:40

Ion Ceban, primarul capitalei, a comunicat că va fi majorat capitalul social al Î. M. "Regia transport electric". De altfel, se intenționează achiziționarea troleibuzelor rulate, din or. Riga, Letonia, or. Winterthur, Elveția și or. Salzburg, Austria, informează PROVINCIAL. Potrivit spuselor sale, achiziția vizează circa 50 unități de transport, primordial destinate spre a substitui troleibuzele moral […]