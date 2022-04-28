MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT

Infotag, 28 aprilie 2022 21:00

MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum o oră
21:00
MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT Infotag
MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT
Acum 6 ore
16:30
RUSIA CERE O INVESTIGARE OBIECTIVĂ A INCIDENTELOR DIN TRANSNISTRIA - REPREZENTANT AL MAE RUS Infotag
RUSIA CERE O INVESTIGARE OBIECTIVĂ A INCIDENTELOR DIN TRANSNISTRIA - REPREZENTANT AL MAE RUS
Acum 8 ore
14:30
VADIM KRASNOSELSKI A RESPINS ZVONURILE DESPRE O POSIBILĂ MOBILIZARE ÎN REGIUNE Infotag
VADIM KRASNOSELSKI A RESPINS ZVONURILE DESPRE O POSIBILĂ MOBILIZARE ÎN REGIUNE
14:30
MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT Infotag
MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT
Acum 12 ore
10:00
ÎN TRANSNISTRIA A FOST LANSATĂ ÎN CIRCULAŢIE O MONEDĂ COMEMORATIVĂ DEDICATĂ PARTICIPĂRII ECHIPEI „SHERIFF” LA EUROPA LEAGUE UEFA Infotag
ÎN TRANSNISTRIA A FOST LANSATĂ ÎN CIRCULAŢIE O MONEDĂ COMEMORATIVĂ DEDICATĂ PARTICIPĂRII ECHIPEI „SHERIFF” LA EUROPA LEAGUE UEFA
Ieri
16:30
10.000 de posesori ai cardurilor sociale au beneficiat deja de premii în cadrul campaniei naționale „Alături de Moldova, alături de fiecare” Infotag
10.000 de posesori ai cardurilor sociale au beneficiat deja de premii în cadrul campaniei naționale „Alături de Moldova, alături de fiecare”
16:30
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE ȘI MINISTRUL FINANȚELOR DIN MOLDOVA S-AU ÎNTÂLNIT CU REPREZENTANȚI AI FMI, BM ȘI BERD LA WASHINGTON Infotag
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE ȘI MINISTRUL FINANȚELOR DIN MOLDOVA S-AU ÎNTÂLNIT CU REPREZENTANȚI AI FMI, BM ȘI BERD LA WASHINGTON
14:00
​ÎNCASĂRILE SERVICIULUI VAMAL LA BUGET AU CRESCUT CU 23% ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ Infotag
​ÎNCASĂRILE SERVICIULUI VAMAL LA BUGET AU CRESCUT CU 23% ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ
14:00
ROMÂNIA ESTE GATA SĂ REIA ÎN SCURT TIMP TRAFICUL FEROVIAR ÎNTRE PORTURILE GIURGIULEŞTI ȘI GALAŢI Infotag
ROMÂNIA ESTE GATA SĂ REIA ÎN SCURT TIMP TRAFICUL FEROVIAR ÎNTRE PORTURILE GIURGIULEŞTI ȘI GALAŢI
10:30
UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI-A EXPRIMAT PREOCUPAREA PENTRU INCIDENTELE DIN TRANSNISTRIA Infotag
UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI-A EXPRIMAT PREOCUPAREA PENTRU INCIDENTELE DIN TRANSNISTRIA
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
UE MONITORIZEAZĂ SITUAȚIA DIN TRANSNISTRIA ȘI SOLICITĂ ÎNCETAREA TUTUROR ACTELOR DE VIOLENŢĂ Infotag
UE MONITORIZEAZĂ SITUAȚIA DIN TRANSNISTRIA ȘI SOLICITĂ ÎNCETAREA TUTUROR ACTELOR DE VIOLENŢĂ
15:30
TOATE VACCINURILE ÎMPOTRIVA DIVERSELOR BOLI DEŢINUTE DE MOLDOVA SUNT DISPONIBILE ŞI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA - MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Infotag
TOATE VACCINURILE ÎMPOTRIVA DIVERSELOR BOLI DEŢINUTE DE MOLDOVA SUNT DISPONIBILE ŞI PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA - MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
15:30
MISIUNEA OSCE ÎN MOLDOVA CONDAMNĂ ORICE ÎNCERCĂRI DE DESTABILIZARE A SITUAȚIEI ȘI CHEAMĂ LA PĂSTRAREA CALMULUI Infotag
MISIUNEA OSCE ÎN MOLDOVA CONDAMNĂ ORICE ÎNCERCĂRI DE DESTABILIZARE A SITUAȚIEI ȘI CHEAMĂ LA PĂSTRAREA CALMULUI
15:30
KREMLINUL ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAŢIA DIN TRANSNISTRIA Infotag
KREMLINUL ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAŢIA DIN TRANSNISTRIA
13:00
UN APĂRĂTOR AL DREPTURILOR OMULUI CONSIDERĂ CĂ ÎN „MOLDOVA ESTE FOARTE IMPORTANTĂ PĂSTRAREA PĂCII ȘI NEADMITEREA ATRAGERII ÎNTR-UN CONFLICT MILITAR” Infotag
UN APĂRĂTOR AL DREPTURILOR OMULUI CONSIDERĂ CĂ ÎN „MOLDOVA ESTE FOARTE IMPORTANTĂ PĂSTRAREA PĂCII ȘI NEADMITEREA ATRAGERII ÎNTR-UN CONFLICT MILITAR”
13:00
MARȚI DIMINEAȚA, DOUĂ EXPLOZII S-AU PRODUS LA UN CENTRU DE RADIOTELEVIZIUNE DIN TRANSNISTRIA Infotag
MARȚI DIMINEAȚA, DOUĂ EXPLOZII S-AU PRODUS LA UN CENTRU DE RADIOTELEVIZIUNE DIN TRANSNISTRIA
13:00
BIROUL DE REINTEGRARE ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU EXPLOZIILE DIN TRANSNISTRIA Infotag
BIROUL DE REINTEGRARE ŞI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU EXPLOZIILE DIN TRANSNISTRIA
13:00
MAI MULTE EXPLOZII AU RĂSUNAT LUNI SEARĂ ÎN CLĂDIREA MGB-ULUI TRANSNISTREAN, NU S-AU ÎNREGISTRAT VICTIME Infotag
MAI MULTE EXPLOZII AU RĂSUNAT LUNI SEARĂ ÎN CLĂDIREA MGB-ULUI TRANSNISTREAN, NU S-AU ÎNREGISTRAT VICTIME
22 aprilie 2022
15:30
POLIȚIA VA APLICA AMENZI PENTRU ÎNCĂLCAREA INTERDICȚIEI DE UTILIZARE A PANGLICII SF. GHEORGHE - ȘEFUL POLIȚIEI DIN MOLDOVA Infotag
POLIȚIA VA APLICA AMENZI PENTRU ÎNCĂLCAREA INTERDICȚIEI DE UTILIZARE A PANGLICII SF. GHEORGHE - ȘEFUL POLIȚIEI DIN MOLDOVA
15:30
MILITARII RUŞI ŞI-AU ANUNŢAT PLANURILE DE A ASIGURA UN CORIDOR TERESTRU CĂTRE CRIMEEA ȘI O IEŞIREA ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ Infotag
MILITARII RUŞI ŞI-AU ANUNŢAT PLANURILE DE A ASIGURA UN CORIDOR TERESTRU CĂTRE CRIMEEA ȘI O IEŞIREA ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ
13:30
DECLARAȚIE Infotag
DECLARAȚIE
13:00
MINIŞTRII DE EXTERNE AI MOLDOVEI ŞI UCRAINEI AU DISCUTAT DESPRE DEZVOLTAREA RELAŢIILOR BILATERALE Infotag
MINIŞTRII DE EXTERNE AI MOLDOVEI ŞI UCRAINEI AU DISCUTAT DESPRE DEZVOLTAREA RELAŢIILOR BILATERALE
21 aprilie 2022
19:00
​PARLAMENTUL MOLDOVEI A PRELUNGIT STAREA DE URGENŢĂ ÎN STAT PENTRU 60 DE ZILE Infotag
​PARLAMENTUL MOLDOVEI A PRELUNGIT STAREA DE URGENŢĂ ÎN STAT PENTRU 60 DE ZILE
17:30
ÎN DOSARUL DETURNĂRILOR DE FONDURI DE LA ÎNTREPRINDEREA DE STAT „CALEA FERATĂ A MOLDOVEI” AU APĂRUT ȘASE NOI SUSPECȚI – PROCURATURA Infotag
ÎN DOSARUL DETURNĂRILOR DE FONDURI DE LA ÎNTREPRINDEREA DE STAT „CALEA FERATĂ A MOLDOVEI” AU APĂRUT ȘASE NOI SUSPECȚI – PROCURATURA
17:30
PATRU COMPANII ÎNREGISTRATE ÎN MOLDOVA AU NIMERIT SUB SANCȚIUNILE ANTI-RUSE Infotag
PATRU COMPANII ÎNREGISTRATE ÎN MOLDOVA AU NIMERIT SUB SANCȚIUNILE ANTI-RUSE
16:30
NOU DE LA MAIB! GARMIN PAY ESTE DISPONIBIL PENTRU DEȚINĂTORII DE CARDURI VISA MAIB Infotag
NOU DE LA MAIB! GARMIN PAY ESTE DISPONIBIL PENTRU DEȚINĂTORII DE CARDURI VISA MAIB
15:30
MINISTERUL RUS DE EXTERNE AMENINȚĂ MOLDOVA CU „UN RĂSPUNS DUREROS” LA DECIZIA DE INTERZICERE A PANGLICII SF. GHEORGHE Infotag
MINISTERUL RUS DE EXTERNE AMENINȚĂ MOLDOVA CU „UN RĂSPUNS DUREROS” LA DECIZIA DE INTERZICERE A PANGLICII SF. GHEORGHE
15:30
​SONDAJ: APROAPE O JUMĂTATE DINTRE CETĂŢENI CONSIDERĂ CĂ MOLDOVA SE MIŞCĂ ÎNTR-O DIRECŢIE GREŞITĂ Infotag
​SONDAJ: APROAPE O JUMĂTATE DINTRE CETĂŢENI CONSIDERĂ CĂ MOLDOVA SE MIŞCĂ ÎNTR-O DIRECŢIE GREŞITĂ
20 aprilie 2022
17:00
VICTORIABANK SUSȚINE ÎN CONTINUARE FEDERAȚIA DE BASCHET DIN REPUBLICA MOLDOVA Infotag
VICTORIABANK SUSȚINE ÎN CONTINUARE FEDERAȚIA DE BASCHET DIN REPUBLICA MOLDOVA
16:00
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI ȘI AMBASADORUL RUSIEI ÎN MOLDOVA AU DISCUTAT DESPRE AMENINȚĂRILE ȘI PROVOCĂRILE ACTUALE Infotag
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI ȘI AMBASADORUL RUSIEI ÎN MOLDOVA AU DISCUTAT DESPRE AMENINȚĂRILE ȘI PROVOCĂRILE ACTUALE
16:00
POLIȚIA VA APLICA LEGEA ÎN PRIVINŢA CELOR CARE ÎNCĂLCĂ INTERDICȚIA DE UTILIZARE A PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE ȘI ALTOR SIMBOLURI Infotag
POLIȚIA VA APLICA LEGEA ÎN PRIVINŢA CELOR CARE ÎNCĂLCĂ INTERDICȚIA DE UTILIZARE A PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE ȘI ALTOR SIMBOLURI
16:00
SONDAJ: ÎN CAZ DE ALEGERI ANTICIPATE, ÎN PARLAMENT AR INTRA ACELEAŞI PARTIDE DIN LEGISLATURA ACTUALĂ Infotag
SONDAJ: ÎN CAZ DE ALEGERI ANTICIPATE, ÎN PARLAMENT AR INTRA ACELEAŞI PARTIDE DIN LEGISLATURA ACTUALĂ
14:00
ÎN CENTRUL CHIȘINĂULUI, O JUMĂTATE DIN FAȚADA HOTELULUI ABANDONAT A FOST REVOPSITĂ PESTE NOAPTE ÎN CULORILE PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE Infotag
ÎN CENTRUL CHIȘINĂULUI, O JUMĂTATE DIN FAȚADA HOTELULUI ABANDONAT A FOST REVOPSITĂ PESTE NOAPTE ÎN CULORILE PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE
14:00
ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI 2022, EXPORTURILE REPUBLICII MOLDOVA AU CRESCUT CU 53,5% ŞI IMPORTURILE CU 40,1% Infotag
ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI 2022, EXPORTURILE REPUBLICII MOLDOVA AU CRESCUT CU 53,5% ŞI IMPORTURILE CU 40,1%
19 aprilie 2022
17:00
ÎN MOLDOVA RĂMÂN APROXIMATIV 95 DE MII DE REFUGIAŢI, 91 DE MII DINTRE CARE SUNT CETĂȚENI AI UCRAINEI Infotag
ÎN MOLDOVA RĂMÂN APROXIMATIV 95 DE MII DE REFUGIAŢI, 91 DE MII DINTRE CARE SUNT CETĂȚENI AI UCRAINEI
17:00
FRANȚA ARE O ATITUDINE FAVORABILĂ FAŢĂ DE INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVAI ÎN UE - AMBASADORUL FRANCEZ LA CHIȘINĂU Infotag
FRANȚA ARE O ATITUDINE FAVORABILĂ FAŢĂ DE INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVAI ÎN UE - AMBASADORUL FRANCEZ LA CHIȘINĂU
13:00
MEMBRII UNIUNII SCRIITORILOR DIN MOLDOVA AU ORGANIZAT O ACȚIUNE DE PROTEST LA CARE AU CERUT OPRIREA RĂZBOIULUI RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI Infotag
MEMBRII UNIUNII SCRIITORILOR DIN MOLDOVA AU ORGANIZAT O ACȚIUNE DE PROTEST LA CARE AU CERUT OPRIREA RĂZBOIULUI RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI
13:00
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII NAȚIONALE VA EXAMINA ÎN ȘEDINȚA DIN 5 MAI PRINCIPALII INDICATORI DE POLITICĂ MONETARĂ Infotag
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII NAȚIONALE VA EXAMINA ÎN ȘEDINȚA DIN 5 MAI PRINCIPALII INDICATORI DE POLITICĂ MONETARĂ
13:00
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN UCRAINA A ÎNDEMNAT LA ABŢINEREA DE LA DECLARAŢII IMPRUDENTE, CARE POT CONDUCE LA O SCINDARE ÎNTRE ŢĂRI Infotag
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN UCRAINA A ÎNDEMNAT LA ABŢINEREA DE LA DECLARAŢII IMPRUDENTE, CARE POT CONDUCE LA O SCINDARE ÎNTRE ŢĂRI
10:00
FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA INVESTEȘTE O JUMĂTATE DE MILION DE DOLARI ÎN CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎNTREPRINDERILOR DE STAT Infotag
FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA INVESTEȘTE O JUMĂTATE DE MILION DE DOLARI ÎN CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎNTREPRINDERILOR DE STAT
10:00
ÎN 2022, MOLDOVA VA PLĂTI 2,9 MILIARDE LEI CA DOBÂNDĂ LA CREDITE Infotag
ÎN 2022, MOLDOVA VA PLĂTI 2,9 MILIARDE LEI CA DOBÂNDĂ LA CREDITE
18 aprilie 2022
14:30
PRIMARUL CHIȘINĂULUI A DECLARAT CĂ, DIN CAUZA DECIZIILOR GUVERNULUI, ÎN CAPITALĂ POT SĂ APARĂ PROBLEME CU ÎNCĂLZIREA Infotag
PRIMARUL CHIȘINĂULUI A DECLARAT CĂ, DIN CAUZA DECIZIILOR GUVERNULUI, ÎN CAPITALĂ POT SĂ APARĂ PROBLEME CU ÎNCĂLZIREA
14:30
DIN CAUZA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA, AGENȚIA MOODY’S A MODIFICAT PROGNOZA RAITINGULUI PENTRU MOLDOVA DIN „STABIL” ÎN „NEGATIV” Infotag
DIN CAUZA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA, AGENȚIA MOODY’S A MODIFICAT PROGNOZA RAITINGULUI PENTRU MOLDOVA DIN „STABIL” ÎN „NEGATIV”
12:00
UNIUNEA EUROPEANĂ VA ACORDA MOLDOVEI AJUTOR SUPLIMENTAR ÎN VALOARE DE CINCI MILIOANE DE EURO Infotag
UNIUNEA EUROPEANĂ VA ACORDA MOLDOVEI AJUTOR SUPLIMENTAR ÎN VALOARE DE CINCI MILIOANE DE EURO
12:00
O NOUĂ ÎNTÂLNIRE CU CLIENȚII MAIB: DATORITĂ FEEDBACKURILOR CONSTRUCTIVE AVANSĂM ÎMPREUNĂ LA NIVELUL URMĂTOR Infotag
O NOUĂ ÎNTÂLNIRE CU CLIENȚII MAIB: DATORITĂ FEEDBACKURILOR CONSTRUCTIVE AVANSĂM ÎMPREUNĂ LA NIVELUL URMĂTOR
15 aprilie 2022
16:00
​ÎN MOLDOVA A FOST RIDICATĂ STAREA DE URGENȚĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ, CARE A DURAT DOI ANI Infotag
​ÎN MOLDOVA A FOST RIDICATĂ STAREA DE URGENȚĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ, CARE A DURAT DOI ANI
14:30
SÂMBĂTĂ, PENTRU PRIMA DATĂ, ÎN MOLDOVA VA FI MARCATĂ ZIUA DE COMEMORARE A VICTIMELOR FOAMETEI ORGANIZATE DIN 1946-1947 Infotag
SÂMBĂTĂ, PENTRU PRIMA DATĂ, ÎN MOLDOVA VA FI MARCATĂ ZIUA DE COMEMORARE A VICTIMELOR FOAMETEI ORGANIZATE DIN 1946-1947
14:30
PENSIONARII DIN MOLDOVA CHELTUIE MAI MULT DE O JUMĂTATE DIN PENSIE PE PRODUSE ALIMENTARE Infotag
PENSIONARII DIN MOLDOVA CHELTUIE MAI MULT DE O JUMĂTATE DIN PENSIE PE PRODUSE ALIMENTARE
11:00
MAIB LIBER RELANSEAZĂ PROMOȚIA PRIVIND DUBLAREA RATELOR LA CUMPĂRĂTURI CU 0% DOBÂNDĂ Infotag
MAIB LIBER RELANSEAZĂ PROMOȚIA PRIVIND DUBLAREA RATELOR LA CUMPĂRĂTURI CU 0% DOBÂNDĂ
11:00
ENERGOCOM VA ORGANIZA PÂNĂ PE 22 APRILIE UN TENDER PENTRU FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN MOLDOVA Infotag
ENERGOCOM VA ORGANIZA PÂNĂ PE 22 APRILIE UN TENDER PENTRU FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN MOLDOVA
Mai multe ştiri
©2004—2022 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.