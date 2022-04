Va reveni Viorel Morari în sistemul procuraturii? Magistrații au suspendat ordinul lui Stoianoglo prin care a fost demis

20:40

Președinta țării Maia Sandu susține că, în acest moment, nu există un „risc iminent" pentru securitatea cetățenilor R. Moldova, în special pentru cei din drepta Nistrului. Declarația a fost făcută în cadrul ediției din 27 aprilie a emisiunii „Secretele puterii" de la Jurnal TV. Șefa statului a reiterat că ar exista neînțelegeri între diferite grupuri […]