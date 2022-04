(video) Maia Sandu a fost invitată să țină un discurs în plenul Parlamentului European

12:45

Direcția Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal al proiectului „Together for a better educational integration of children with special educational need" - „Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale", 2SOFT/1.1/133, informează că, în ultima etapă de implementare a proiectului, pe parcursul lunii aprilie 2022, a fost organizată o serie de activități transfrontaliere cu scopul de a consolida eforturile comune în zona transfrontalieră Bălți - Botoșani pentru a dezvolta continuu domeniul Educației Incluzive în cadrul învățământului general.