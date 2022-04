Europarlamentar: Republica Moldova va fi cap de afiș în Parlamentul European în următoarele săptămâni

22:30

Comisia Europeană vrea să suspende timp de un an taxele pentru importurile din Ucraina Comisia Europeană a propus miercuri suspendarea, pentru o perioadă de un an, a taxelor la import pentru toate exporturile din Ucraina către Uniunea Europeană, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. Propunerea, care trebuie să fie analizată şi aprobată de Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii Europene, ar implica, de asemenea, suspendarea pentru o perioadă de un an a tuturor măsurilo...