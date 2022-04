Primarului Mariupolului apel disperat: 100 de mii de oameni sunt în pericol de moarte

15:00

Ecaterina Zaripova, femeia din orașul rus Iasnogorsk, care a smuls simbolurile pro-război sub forma literei „Z”, cu care erau decorate geamurile unei grădinițe, a fost amendată și supusă presiunilor din partea administrației instituției și a părinților celorlalți copii. Aceasta le-a povestit jurnaliștilor cum s-a întâmplat totul și ce le-a spus propriilor copii despre cele întâmplate. […] The post VIDEO „Le-am spus copiilor că mama lor e Batman”. Amendă de 48 mii de ruble pentru că a rupt litera „Z” de pe geamul grădiniței appeared first on NewsMaker.