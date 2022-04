SUA și R. Moldova au semnat Memorandumul pentru a iniția procedura de vânzare a Stadionului Republican

09:30

Capitalul social al Î. M. “Regia transport electric” va fi majorat. Potrivit primarului general Ion Ceban, se intenționează achiziționarea troleibuzelor rulate, din or. Riga, Letonia, or. Winterthur, Elveția și or. Salzburg, Austria. Сообщение Capitalul social al Î. M. “Regia transport electric” va fi majorat. Primăria va cumpăra 50 de troleibuze rulate появились сначала на Accent.