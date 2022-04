INSP a reacţionat la situaţia recentă în care un şofer pretinde că un echipaj a făcut abuz de serviciu pe un traseu naţional

09:30

Mercedes-Benz continuă să ofere şi noua generaţie C-Class într-o versiune de start AMG, care este mai temperată şi mai potrivită pentru începători, ori pentru cei care vor un produs AMG mai accesibil, comparativ cu viitorul model de top C 63. Noile modele Mercedes-AMG C 43 sedan şi break se propun acum cu motoare cu patru […]