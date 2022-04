Nikoleta Vasiliev, studenta Facultății Textile și Poligrafie a UTM a elaborat pentru un grup de copii afiș și fluturași care promovează Tricolorul

11:15

Compania IT „Best4u International", care și-a desfășurat activitatea în Republica Moldova, a anunțat, că a fost cumpărată de către compania „BackstageIT". Potrivit informațiilor deținute, începând cu luna mai 2022, toate activitățile de marketing vor fi integrate sub numele „BackstageIT".