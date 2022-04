Continuă tendința de scumpire a carburanților! Prețul motorinei crește vineri cu 14 bani

09:50

Comisia Europeană a propus suspendarea, pentru o perioadă de un an, a taxelor la import pentru toate produsele din Ucraina către Uniunea Europeană. Propunerea, care trebuie să fie analizată şi aprobată de Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii Europene, ar implica, de asemenea, suspendarea pentru o perioadă de un an a tuturor măsurilor antidumping şi