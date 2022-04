Gavrilița: Moldova poate procura gaz de pe piața spot, dar aici este vorba despre prețurile la nivel mondial și despre continuitatea furnizării pe termen mediu și lung

10:20

În acest an, de 9 mai, autoritățile nu vor implementa legea care prevede sancțiuni pentru purtarea panglicii Sfântului Gheorghe. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, la un post privat de televiziune. • "Asta am discutat și cu parlamentarii, care au venit și întrebau, cum o să umble poliția și o să scoată din piept? Evident că nu o să facă lucrul acesta, evident că n-o să... Poliția o să se comporte foarte civilizat. Nu din primul an o să obținem rezultatul ăsta",...