Guvernul cheamă la calm și pace în contextul tensiunilor din regiunea transnistreană

21:40

În Vinerea Patimilor, pe 22 aprilie, se va desfășura Drumul Crucii. Potrivit Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, acesta va porni la ora 10:00, din piața Primăriei orașului Nisporeni. Preoții și credincioșii, împreună cu Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU, primarul orașului Nisporeni Grigore Robu alte oficialități vor porni spre Mănăstirea „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”,... The post Vineri se va desfășura Drumul Crucii, cu pornire din orașul Nisporeni appeared first on Portal de știri.