Atelier auto

În fiecare an sunt sesizate tot mai puține cazuri de ardere a anvelopelor în sâmbăta Paștelui, ne spun inspectorii din subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Potrivit acestora, oamenii conștientizează impactul devastator pe care îl are arderea anvelopelor asupra aerului, solului, dar și asupra sănătății lor. Și în acest an, angajații inspectoratelor de mediu