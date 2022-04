China raportează primul caz uman de gripă aviară H3N8

15:50

Pe 14 aprilie, agenția Moody’s a coborât ratingul Republicii Moldova de la B3 stabil la B3 negativ. Schimbarea s-a produs din cauza că R. Moldova are granița cu o țară unde este război acum, dar și pentru că are Transnistria „sub coastă”. Această coborâre va influența negativ piața imobiliară din Chișinău? Nu, deloc.De ce? Mai multe aflați în acest articol de la noul contributor AGORA, Victor Romanescu. Managing partner Romanescu&Co, jurist de profesie, Victor Romanescu are trei mari pasiuni: lectura, patrupezii și piața imobiliară. Cu o experiență de peste șapte ani în domeniu, el cunoaște piața internă la perfecție și studiază cu mare atenție fiecare mișcare.Consideră că unele dintre cele mai bune investiții sunt în imobil și este gata să aducă oricând argumente în acest sens.