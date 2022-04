Maia Sandu: „Nu există un risc iminent, cel puțin pentru cetățenii de pe malul drept”

23:10

Grupul rus Gazprom va suspenda livrările de gaze către Bulgaria începând de miercuri, a anunțat marți seară guvernul, invocând refuzul său de a se conforma noilor cerințe ale furnizorului, potrivit AFP, citat de hotnews.ro. Va rămâne fără gaz rusesc și Polonia. „Astăzi, Bulgargas EAD a primit notificarea că livrările Gazprom Export vor fi suspendate începând