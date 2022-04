Gavrilița: Moldova poate procura gaz de pe piața spot, dar aici este vorba despre prețurile la nivel mondial și despre continuitatea furnizării pe termen mediu și lung

09:20

Incendiile de vegetaţie alimentate de vânturi puternice au distrus sute de clădiri din nordul statului american New Mexico şi au forţat mii de locuitori să îşi părăsească locuinţele din mai multe sate de munte, în contextul în care focarele de incendii au apărut neobişnuit de devreme în acest an în sud-vestul Statelor Unite, informează Reuters.