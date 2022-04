Ion Ceban: Regia „Exdrupo” continuă să fie modernizată. Ce tehnică va fi procurată din 40 de milioane de lei

10:40

În acest an, de 9 mai, autoritățile nu vor implementa legea care prevede sancțiuni pentru purtarea panglicii Sfântului Gheorghe. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, la un post privat de televiziune. „Asta am discutat și cu parlamentarii, care au venit și întrebau, cum o să umble poliția și o să scoată