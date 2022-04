Vicepremierul Nicu Popescu a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Finlanda, Marjut Akola

16:30

În aceleași tradiții plahotniuciste, în joia curată, înainte de Paște, venim cu rețineri! Declarația a fost făcută de către deputatul socialist Corneliu Furculiță, după ce procurorul general interimar Dumitru Robu a venit să ceară imunitatea socialistului Radu Mudreac. „De multe ori am spus că acest parlament este cel mi bun. Mulți oameni de aici au [...]