VIDEO Protest în Herson, față de referendumul privind proclamarea „independenței”. Patru răniți

14:20

Președintele Rusiei Vladimir Putin nu are în plan un posibil contact cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Declarația a fost făcută pe 26 aprilie, de Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, comunică Ria. „Nu, nu sunt planificate contacte momentan. Nu există astfel de planuri”, a spus Peskov răspunzând la întrebarea jurnaliștilor dacă Putin intenționează […] The post Putin nu planifică o întrevedere cu Maia Sandu – Kremlinul appeared first on NewsMaker.