CMC a aprobat un împrumut de 40 de milioane de lei. Banii vor fi folosiți pentru procura tehnica specială destinată întreținerii drumurilor (DOC)

De 30 de ani, în ultima zi de miercuri a lunii aprilie, în lume e marcată „Ziua Blugilor”, „Denim Day”, ziua în care ne solidarizăm cu victimele agresiunii sexuale. În semn de solidaritate cu sutele de femei și fete care au fost supuse violențelor sexuale în masă comise cu deosebită cruzime în Ucraina, Centrul Internațional „La Strada” dedică activitățile din cadrul campaniei Denim Day Moldova 2022 tuturor supraviețuitoarelor violenței în bază de gen din țara vecină. Mai devreme, la AGORA am publicat un material dedicat exclusiv membrilor comunității, în care am relatat despre violurile comise în timpul războiului din Ucraina. De Denim Day, publicăm interviul realizat pentru acest longread cu psihologa și psihoterapeuta Daniela Dabija, care are o experiență de mai bine de cinci ani în asistența psihologică oferită victimelor abuzurilor sexuale, femei și fete. Daniela Dabija lucrează cu refugiatele din Ucraina stabilite în țara noastră, femei, fete și copii care au trăit traumele războiului pe pielea lor.