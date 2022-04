Ex-deputat, despre situația din Transnistria: „Nu vor ca fiul lor să ajungă, forțat de regimul separatist, carne de tun”

08:50

Descoperire istorică: Ruinele unui vechi templu al lui Zeus au fost scoase la lumină Arheologii egipteni au făcut o altă descoperire istorică, atunci când au scos la lumină ruinele unui vechi templu al lui Zeus. În cadrul unei declarații, Ministerul Turismului și al Antichităților a precizat că ruinele templului au fost descoperite în Sinai, în situl arheologic Tell el-Farma, din regiunea de nord-vest. Tell el-Farma este numele templului și este cunoscut și sub numele antic Pelusium. Acesta date...