CSS a venit cu recomandări în contextul situației din stânga Nistrului

08:45

Cetăţenii Republicii Moldova care au poliţă de asigurare medicală vor avea acces la mai multe servicii medicale gratuite. Guvernul a aprobat astăzi extinderea listei de servicii medicale prestate din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În lista Programul unic se regăsesc mai multe servicii medicale pentru stabilirea diagnosticului, cum ar fi accesul gratuit la ...