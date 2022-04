Filantropul turc Osman Kavala a fost condamnat la închisoare pe viață

21:00

Administraţia de Stat a Drumurilor anunţă că, în cîteva săptămîni, urmează să înceapă cea de-a doua etapă a proiectului de modernizare, penru perioada 2022-2024. Pentru lucrările din acest an, sînt alocate aproape 30 de milioane de lei, informează Noi.md cu referire la tvrmoldova.md.„A doua parte pentru anul acesta am planificat 28 de milioane de lei. Acum sîntem în proces de licitaţie. Am avu