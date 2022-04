Gazprom va sista livrările de gaz către Bulgaria și Polonia

11:40

Un bărbat originar din satul Mîndrești, raionul Telenești, dispărut la 8 aprilie curent, a fost găsit aseară fără suflare în fosta carieră de nisip din Telenești. Potrivit Poliției Republicii Moldova, corpul neînsuflețit al acestuia a fost depistat de către o locuitoare în timp ce se plimba prin pădurea din extravilanul orașului. Cadavrul a fost transmis […] The post Un bărbat, dispărut la început de aprilie, găsit fără suflare în fosta carieră de nisip din Telenești appeared first on NewsMaker.