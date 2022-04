MAE al României, reacție privind incidentele din regiunea transnistreană a R. Moldova

16:30

Cotidianul american The New York Times a publicat un material în care analizează situația Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina. Jurnaliștii subliniază că fosta republică sovietică și una dintre cele mai sărace națiuni ale Europei se află într-o situație extrem de vulnerabilă, iar războiul îi amenință dezvoltarea economică și agravează situația la nivel național prin valurile de refugiați. Temerile Guvernului de la Chișinău s-au intensificat din nou vineri, când un general rus a declarat că armata țării sale intenționează acum să ocupe toată coasta de sud a Ucrainei. Acest demers ar stabili un pod terestru din Rusia înspre est, până în regiunea transnistreană, o regiune separatistă puternic înarmată din estul R. Moldova, controlată de Rusia, mai scrie sursa citată. „R. Moldova a fost pentru mult timp „speriată” de Transnistria, o fâșie de teritoriu moldovean, controlat de cel puțin 12 mii de separatiști și soldați ruși. De la începutul războiului în Ucraina, atât guvernul de la Kiev, cât și cel de la Chișinău, au fost preocupate de viitoare mișcare a Transnistriei, dacă va lupta sau nu alături de forțele rusești în Ucraina, lucru care până la acest moment nu s-a întâmplat. Moldova a condamnat invadarea Ucrainei și le-a interzis cetățenilor să lipească simboluri pro-Rusia pe mașini. În același timp, țara nu a reușit să se alăture pe deplin Uniunii Europene în ceea ce privește aplicarea de sancțiuni Moscovei, pentru a nu risca o posibilă suspendare a exporturilor de gaz din Rusia. Moldova depinde aproape în totalitate de energia rușilor”, mai scriu jurnaliștii americani. Aceștia adaugă că, deși liderii de la Chișinău au vorbit despre desprinderea de gazul rusesc și obținerea energiei din alte țări precum Turcia, România sau Azerbaidjan, cantitatea pe care aceste state o pot oferi R. Moldova nu se apropie de oferta rușilor. Astfel, Moscova se folosește de acest avantaj pentru a-și exercita influența asupra Chișinăului. De asemenea, intensitatea războiului și situația din regiunea transnistreană adaugă încă un „capitol” la efortul lung și tot mai disperat al R. Moldova de a se desprinde de Moscova. În acest sens, aceasta și-a exprimat recent intenția de a adera la Uniunea Europeană, dar acest pas important în evoluția țării este, scrie New York Times, încă foarte departe. Articolul The New York Times: Războiul din Ucraina pune o mare presiune pe viitorul Republicii Moldova apare prima dată în InfoPrut.