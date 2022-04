VIDEO Grosu: În spatele incidentelor din Transnistria sunt două forțe: una moderată, alta a războiului

10:40

Ucraina cere Statelor Unite ale Americii (SUA) să ofere cel puțin 2 miliarde de dolari pe lună ca ajutor economic. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor al Ucrainei Serghei Marcenko, comunică The Washington Post. „În cadrul evoluției din Washington, la întâlnire cu înalți oficiali americani, Marcenko a spus că țara caută cel puțin 5 miliarde […]