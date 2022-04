„Urmele atacurilor duc spre Ucraina”. Krasnoselski despre exploziile din Transnistria

22:30

Elon Musk și Twitter au ajuns la un acord care i-a permis celui mai bogat om din lume să preia compania de social media, una dintre cele mai populare din lume. Elon Musk a cumpărat Twitter într-o afacere evaluată la aproximativ 44 de miliarde de dolari, a anunțat astăzi compania. #BREAKING Twitter confirms sale of company