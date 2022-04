FOTO Rupt în bucăți! Podul feroviar dintre Odesa și Belgorod-Dnestrovsk a fost lovit de rachete

09:20

La New York au început astăzi, 26 aprilie, lucrările celei de-a 55-a sesiune a Comisiei ONU pentru Populație și Dezvoltare (CPD), în cadrul căreia, în concordanță cu tematica sesiunii curente, delegațiile statelor membre urmează să supună dezbaterilor relația de interdependența dintre populație și dezvoltare durabilă, în particular, creșterea economică sustenabilă și incluzivă, cu prioritate asupra […] Articolul Moldova – la New York! Participă la a 55-a sesiune a Comisiei ONU pentru Populație și Dezvoltare apare prima dată în Realitatea.md.