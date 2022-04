SIS îndeamnă populația R. Moldova să nu distribuie informații din surse neverificate

18:00

Parlamentul de la Chișinău a acceptat demersul procurorului general interimar, Dumitru Robu, privind ridicarea imunității, percheziționarea și reținerea deputatului socialist, Radu Mudreac, bănuit de spălare de bani. Pentru ridicarea imunității au votat 56 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Exprimarea votului a avut loc în timp ce deputații BCS au blocat tribuna centrală a Parlamentului, scandând: „Rușine!” Deputatul socialist Radu Mudreac este acuzat că împreună cu soția sa, în calitate de director ai unei companii, în perioada 2011-2014, au încheiat zeci de contracte fictive de împrumuturi, în valoare de peste șapte milioane de lei. Potrivit procurorului general interimar Dumitru Robu, scopul acestor împrumuturi era să dea un aspect legal banilor obținuți ilicit și de a evita achitarea taxelor și impozitelor de stat. „Ca urmare a acțiunilor efectuate de către Centrul Național Anticorupție în comun cu procurorii anticorupție și audierea persoanelor care ar fi acordat împrumuturi, s-a constat că ultimii nu au semnat contracte de împrumut. De asemenea, s-a constat că persoanele fizice menționate nu au avut venituri legale suficiente care ar justifica împrumuturile acordate”, a spus Dumitru Robu, transmite Radio Chișinău. Înainte de a rămâne fără imunitate, Radu Mudreac a ținut un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău, în care a menționat împrumuturile pe care le-a luat au fost reale. „Mie îmi vine greu pentru că eu nu am făcut cunoștință cu materialele. Nici nu le-am văzut. Dar apare întrebarea, în 2011 când începi să investești în țara asta, nu vrei să fugi din țară, nu vrei să faci altceva, vrei să creezi locuri de muncă, vrei să te dezvolți, ce faci? Apelezi, găsești surse. Ajuți și tu pe altcineva. Așa era perioada anilor 2011. Am apelat și eu la cunoștințe, la rude. Am investit, aici în țară. Am creat locuri de muncă. Întrebare: este vreun prejudiciu adus statului? Nu. Anual, se achită un milion și ceva impozite”, a spus Radu Mudreac După discursul său, Radu Mudreac a plecat din sala Parlamentului, deputații socialiști declarând că acesta are probleme cu inima și că are nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit presei acesta fost dus cu ambulanța la spital. Articolul Un deputat socialist a rămas fără imunitate parlamentară apare prima dată în InfoPrut.