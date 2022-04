Lavrov: Există un pericol real să înceapă al treilea război mondial

19:40

În subsolurile uzinei Azovstal din Mariupol sunt aproximativ 1.000 de civili și 500 de soldați răniți, a declarat avocatul ucrainean al poporului, Liudmila Denisova. Sunt persoane de toate vârstele care se află sub asediu armatei ruse – bătrâni, femei și copii, inclusiv sugari. „Rămân fără apă potabilă, nu au suficientă hrană, oamenii de la adăpostul […]