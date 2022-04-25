В ближайшие дни будет тепло и без осадков
Новости Приднестровья, 25 aprilie 2022 16:50
Температура поднимется до +25°С
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16:50
Температура поднимется до +25°С
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10:20
Завершили иммунизацию уже свыше 143 тысяч приднестровцев
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
На широкие экраны выходит историческая драма
19 aprilie 2022
18:20
10:00 Молодёжная научно-практическая конференция «Бендерская трагедия в судьбах моего народа», к 30-й годовщине широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровской Молдавской Республики 10:00 Открытие выездной историко-документальной выставки Центрального государственного архива ПМР «1992 год в памяти Приднестровья» г. Бендеры, Центральная городская библиотека (выставочный зал) с 14:00 до 17:00 Сборная концертная программа хореографических коллективов МУ «Управление культуры г. Т...
10:40
Глава Минздрава ПМР: Республика обеспечена лекарствами в среднем на два месяца # Новости Приднестровья
В Правительстве говорили и о внешних факторах, препятствующих поступлению медикаментов в Приднестровье
18 aprilie 2022
17 aprilie 2022
16 aprilie 2022
21:50
9:00 Открытый чемпионат СДЮШОР №3 по теннису, посвященный Дню освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков г. Тирасполь, корты СК «ТИР-СПОРТ» ул. 95-й Молдавской дивизии, 2А с 10:00 Открытый Чемпионат ПМР по спортивной акробатике г. Тирасполь, МУ «Центр досуга молодежи «Юбилейный» ул. Карла Либкнехта, 98а 10:00 Чемпионат г. Тирасполя по быстрым шахматам среди взрослых, посвященный Дню освобождения города Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков г. Тирасполь, МОУ ДО «СДЮШОР №3»...
15 aprilie 2022
18:20
9:00 Открытый чемпионат СДЮШОР №3 по теннису, посвященный Дню освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков г. Тирасполь, корты СК «ТИР-СПОРТ» ул. 95-й Молдавской дивизии, 2А 10:00 Открытый Чемпионат ПМР по спортивной акробатике г. Тирасполь, МУ «Центр досуга молодежи «Юбилейный» ул. Карла Либкнехта, 98а 10:00 Открытый Чемпионат города Тирасполя по плаванию г. Тирасполь, МОУ ДО «ТСДЮШОР плавания» ул. Синёва, 1«а» с 10:00 Международная Регата памяти Алексея Федоровича Царева по акад...
13 aprilie 2022
12 aprilie 2022
11 aprilie 2022
23:40
Она посвящена Дню освобождения узников концлагерей и освобождению города от фашистов
18:00
г. Тирасполь, в филиалах МУ «Тираспольский объединённый музей» 9:00 Митинг «Пусть будет Мир», посвящённый Дню освобождения г. Слободзея от немецко-румынских захватчиков 9:00 Баннерная выставка «Была война, была Победа», посвященная Дню освобождения Слободзейского района от немецко-румынских захватчиков 9:00 Митинг-реквием «И помнит мир спасенный», посвященный Дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков 9:30 Возложение цветов к памятному знаку на месте переправы понтонного полка 10:00...
10 aprilie 2022
9 aprilie 2022
17:50
10:00 Открытый чемпионат Тирасполя по велосипедному спорту, посвящённый памяти заслуженного тренера Ю. С. Миркина 10:00 Открытый лично-командный чемпионат и первенство ПМР по художественной гимнастике 10:00-19:00 Выставка «Цветы Победы» Народного клуба декоративно-прикладного творчества и ИЗО «Самоцветы» и Образцового кружка вязания и поделок «Волшебный клубок» Тирасполь, Тираспольский Дом народных традиций и ремёсел Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Арон...
8 aprilie 2022
17:50
10:00 Открытый чемпионат г. Тирасполь по бадминтону, посвященный Дню освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков г. Тирасполь, МОУ «ТСШ № 18», ул. Комсомольская, 4/3 10:00 Открытый лично-командный чемпионат и первенство ПМР по художественной гимнастике 10:00, 15:00 Открытый чемпионат г. Тирасполь по шахматам, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 10:00 Открытое первенство г. Тирасполь по борьбе дзюдо г. Тирасполь, МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса», у...
7 aprilie 2022
11:20
Полностью завершили иммунизацию от COVID-19 свыше 143,5 тысяч жителей Приднестровья
5 aprilie 2022
4 aprilie 2022
16:30
В последующие сутки - повышение температуры воздуха
11:40
Среднесуточная заболеваемость – 77 (неделей ранее 121). Снижение этого показателя наблюдается 8-ю неделю подряд
3 aprilie 2022
2 aprilie 2022
1 aprilie 2022
18:50
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31 martie 2022
12:20
На широкие экраны выходит фильм для семейного просмотра
30 martie 2022
14:50
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
29 martie 2022
28 martie 2022
27 martie 2022
07:20
Ожидается сильный холодный ветер
26 martie 2022
25 martie 2022
17:50
09:00 Митинг, посвящённый Дню освобождения села Андреевка, литературно-музыкальная композиция Рыбницкий район, с. Андреевка, братская могила советских воинов и памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ 09:00 Международный турнир на призы Даниелы Могурян по художественной гимнастике 10:00, 12:00, 14:00 Занятия с детьми-участниками проектов «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 10:00 Митинг «Нам эхо памяти дано…», посвящен...
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