Ministerul rus al Afacerilor Externe nu vede niciun risc de escaladare a situației din Transnistria

16:10

Procuratura Anticorupție anunță că magistrații au dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Veaceslav Platon, în dosarul „Laundromat”. O decizie în acest sens a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la 18 aprilie curent. La 11 aprilie 2022, Procuratura Anticorupție a emis ordonanța de punere sub învinuire a organizatorului și conducătorului organizației criminale […] The post Dosarul „Laundromat”: Magistrații au dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Veaceslav Platon appeared first on NewsMaker.