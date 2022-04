Sărbătoarea Paştelui la noi și în unele țări europene

08:30

Prin ordinul angajatorului am fost transferat în altă secție a unității fără acordul meu și fără modificarea contractului individual de muncă. Deși eu nu am accep­tat această mutare, pe care o consider că ea contravine legislației muncii, conducerea unității susține că tran­sferul dat ține de competența angajatorului și se înca­drează pe deplin în condițiile legii. […]