COVID-19 ar putea deveni istorie. Japonezii au făcut o pastilă care elimină rapid coronavirusul

Un tratament experimental de la Shionogi & Co Ltd a demonstrat că elimină rapid virusul care provoacă COVID-19, potrivit unor noi date, a declarat duminică producătorul japonez de medicamente, citat de Reuters, citat de Digi24. Pastila, S-217622, „a demonstrat o eliminare rapidă a virusului infecţios SARS-CoV-2”, a precizat Shionogi într-un comunicat, citând rezultatele fazei 2b din studiul clinic de fază II/III al medicamentului. Compania are aspiraţii globale pentru pilula antivirală, care est...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Deschide.md